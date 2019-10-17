В России не возбудили ни одного уголовного дела за увольнение предпенсионеров в 2018-м и первой половине 2019 года, сообщают «Известия» , ссылаясь на данные Генпрокуратуры. Это не значит, что работодатели не пытаются избавиться от таких сотрудников.

Статья за увольнение предпенсионеров, которая подразумевает наказание и за необоснованный отказ в приеме на работу специалистов, которым осталось меньше пяти лет до выхода на пенсию, появилась в Уголовном кодексе (УК) 3 октября 2018-го. В обоих случаях предусмотрен штраф до 200 тыс. рублей (или в размере зарплаты осужденного за полтора года) либо до 360 часов обязательных работ. За это время дела по ней не возбуждались.

По словам зампреда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александра Шершукова, формально людей увольняют не из-за возраста, а по другим причинам. Поэтому на практике статья не работает. Зачастую работодатель требует, чтобы сотрудник ушел по собственному желанию, в противном случае ему грозят увольнением по «нехорошей статье» или проблемами с новым трудоустройством, добавил вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

На конец сентября этого года в Роструд и его территориальные органы поступило порядка 1,8 тыс. обращений работников предпенсионного возраста, из которых 440 связаны с вопросами увольнения, рассказали изданию в службе. На 1 июня в результате исполнения предписаний инспекторов труда были восстановлены трудовые права почти 1 тыс. обратившихся, сообщали «Известиям» в пресс-службе ведомства ранее. По данным Минтруда, по итогам II квартала в органах службы занятости было зарегистрировано 122,6 тыс. граждан этого возраста — на 8,5% больше, чем в I квартале.

Если же сопоставлять данные Пенсионного фонда России и Росстата, то официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста. Из 6 млн неработающих часть закончили трудиться досрочно или уже не могут этого делать из-за инвалидности.