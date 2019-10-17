Ежегодные заседания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка стартуют 17 октября в Вашингтоне. Основными темами совещаний, как ожидается, будут снижение темпов роста мировой экономики, торговые войны и рост госдолга развивающихся стран.



В составе российской делегации участие в мероприятиях примут глава ЦБ Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, заместители главы Минфина Сергей Сторчак и Владимир Колычев, а также министр экономического развития Максим Орешкин.

17 октября российская делегация примет участие во встрече министров финансов и глав центральных банков стран БРИКС и в официальном ужине «большой двадцатки».

18 октября российская делегация будет участвовать в заседании министров финансов и глав центробанков стран G20, а также в пленарном заседании и закрытой сессии Международного валютно-финансового комитета (МВФК).

Центральной темой обсуждений станет ситуация в глобальной экономике. МВФ в своем докладе, опубликованном 15 октября, понизил прогноз по росту мирового ВВП в 2019 году до 3% (с 3,2% в июльском прогнозе). Таким образом, показатель текущего года находится на самом низком уровне со времен мирового финансового кризиса 2007—2008 годов. Прогноз на 2020 год также снижен до 3,4% (с 3,5% в июле).



Как поясняла в докладе главный экономист МВФ Гита Гопинат, ухудшение прогнозов обусловлено продолжающимися торговыми спорами. Так, из-за торгового конфликта США и Китая рост мирового ВВП в 2020 году окажется на 0,8 процентного пункта ниже.

В МВФ также ожидают, что экономики развитых стран в целом замедлятся до 1,7% в 2019 и 2020 годах (по сравнению с 2,3% в 2018-м). В то же время развивающиеся экономики, наоборот, нарастят темпы роста с 3,9% в 2019 году до 4,6% в 2020-м. Этому будет способствовать восстановление или менее глубокая рецессия в таких странах, как Турция, Аргентина и Иран, а также улучшение ситуации в государствах, где экономика замедлялась в течение 2019 года, — в России, Бразилии, Мексике, Индии и Саудовской Аравии.

Фонд также ухудшил ожидания по росту ВВП России в 2019 году до 1,1% с 1,2% в июльском прогнозе.

В своем докладе о мировой финансовой стабильности МВФ упоминает и о другом негативном тренде — внешний долг развивающихся стран, растущий по мере привлечения капитала из стран с развитой экономикой, где процентные ставки ниже. Медианный показатель внешнего долга стран с формирующимся рынком вырос со 100% (по отношению к экспорту) в 2008 году до 160%. В некоторых странах показатель превысил 300%.

Для российской делегации приоритетными также станут вопросы, связанные с санкциями на госдолг РФ.

Ограничения на российский госдолг США ввели в августе 2019 года, это второй пакет антироссийских санкций из-за «дела Скрипалей». Они будут действовать как минимум год. Ключевые меры: США будут препятствовать предоставлению международными институтами финансовой или технической помощи РФ, а американским банкам запрещено участвовать в первичном размещении российских суверенных еврооблигаций .

Как сообщал глава департамента госдолга Минфина РФ Константин Вышковский, ведомство анализирует другие мировые валюты для следующих выпусков еврооблигаций.

По словам Силуанова, в 2020 году Россия намерена занимать в евро или юанях, а не в долларах. Контакты по этому вопросу состоятся и в ходе заседаний МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Кроме того, Силуанов и Колычев проведут традиционные встречи с инвесторами.