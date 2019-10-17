Russia Risk Conference - место встречи CRO, топ-менеджеров, курирующих управление рисками, специалистов по мониторингу и валидации рисков, аналитиков и data scientists, экспертов-практиков в области управления кредитными, рыночными и операционными рисками, специалистов управлений количественного анализа и моделирования рисков.

В программе: Банк России, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, ОТП Банк, Ренессанс Кредит, Россельхозбанк, Банк Открытие, Bloomberg, РНКБ, ЮниКредит Банк, Банк Санкт-Петербург, БПС-Сбербанк, SBI Bank, НБКИ, Финансовая группа БКС, Промсвязьбанк.

Хэдлайнеры конференции:

Алексей Лобанов, директор департамента банковского регулирования, Банк России

Didier Sornette, профессор предпринимательских рисков, ETH Zurich

Justin McCarthy, директор PRMIA Institute, PRMIA

Программа #зал 1

Сессия DATA SCIENCE В РИСК-МЕНЕДЖМЕНТЕ, включает темы применения инструментов риск-менеджера в цифровой экономике, технологии машинного обучения и искусственного интеллекта в оценке корпоративных клиентов, Data Science в кредитной аналитике.

В сессию КРЕДИТНЫЕ РИСКИ включены кейсы по применению предиктивной аналитики, прогноз поведения кредитного портфеля на основе винтажного анализа, моделирования дохода для оценки платежной нагрузки и особенности применения, введенного ПДН, автоматизации оценки финансового положения контрагентов для определения уровня кредитного риска, использованию интеллектуальных технологий для анализа внешних данных.

Сессия 3. РИСКИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ - актуальные темы от корректировки оценки (XVA) и расчета кредитного риска на контрагента (SA-CCR) до хеджирования процентного риска банковской книги с учетом встроенных опционов и совершенствованию систем управления рыночным риском по стандартам FRTB (Basel III).

В сессии 4. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ (ERM) – обсудим стратегические риски банков, технологическую концепцию риск-функции, подходы к комплексному стресс-тестированию достаточности капитала и роль риск менеджмента в управлении качественными рисками.

Программа #зал 2

Программа второго потока конференции позволит участникам: обсудить новые требования Банка России к оценке качества систем управления операционными рисками (СУОР) кредитных организаций, узнать о лучших практиках организации процесса валидации и построении моделей управления рисками, познакомиться с практикой управления кибер-рисками и обсудить перспективы профессионального стандарта в области финансового риск-менеджмента.

Организаторы:

Международная ассоциация профессиональных риск-менеджеров, PRMIA

Компания, Conglomerat

Дата: 30 октября

Место: Москва (Центр международной торговли)

Сайт: www.riskconference.ru