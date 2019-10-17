Хозяйственный суд Киева снял арест и запреты в отношении акций украинской «дочки» Сбербанка и счетов в ценных бумагах, арестованных по иску бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщило в четверг украинское деловое издание Finbalance .



Тем самым украинский суд удовлетворил иск российского Сбербанка и принял его доводы о том, что он не является должником по арбитражным решениям, а акции его дочерней структуры «Сбербанк Украина» принадлежат Сбербанку России, а не Российской Федерации.