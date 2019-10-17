Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск курс доллара прибавил 3 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро терял 7 копеек. На 10:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,06 рубля (минус 2 копейки). Курс евро на 10:11 мск равнялся 70,91 рубля (минус 6 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в четверг стабильность на мировом валютном рынке не дает паре доллар/рубль поводов для пробития канала вниз.

«Рубль в паре с долларом закрылся вчера вблизи нижней границы узкого боковика последних дней 64—64,5. Пока на мировом валютном рынке все стабильно, что не дает паре доллар/рубль поводов для пробития канала вниз. Если в ход торгов не вмешаются новые факторы, то актуальным диапазоном на сегодня опять останется район 64—64,5 рубля за доллар», — пояснял Антонов.