Количество жалоб со стороны предпенсионеров составляет всего 0,6% от общего числа обращений, сообщили ТАСС в четверг пресс-службе Роструда.



«Число обращений предпенсионеров в Роструд составляет 0,6% от общего числа обращений. Так, по состоянию на конец сентября 2019 года в Роструд и его территориальные органы поступило около 300 тыс. обращений граждан о нарушении их трудовых прав, в том числе 1800 обращений от работников предпенсионного возраста, из которых 440 были связаны с вопросами увольнения по разным основаниям», — сообщили в ведомстве.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные Генпрокуратуры сообщили, что в 2018 году и первой половине 2019 года в России не было возбуждено ни одного уголовного дела по данной статье.

По данным Минтруда, по итогам II квартала в органах службы занятости было зарегистрировано 122,6 тыс. граждан предпенсионного возраста, что на 8,5% больше, чем в первом квартале.

В рамках федерального проекта «Старшее поколение», входящего в нацпроект «Демография», предполагается создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме; приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Кроме того, проект включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсионеров.