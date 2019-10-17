«Ростелеком» рассчитывает закрыть сделку по консолидации 100% Tele2 в I квартале 2020 года, сообщил журналистам президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.



«В целом рассчитываем, что сделка будет закрыта в первом квартале», — сказал Осеевский в кулуарах форума «Взгляд в цифровое будущее».

По его словам, «Ростелеком» подал документы на получение всех видов директив, необходимых для одобрения сделки, сейчас они находятся «в стадии рабочего процесса» с министерствами и аппаратом правительства.

Ранее в октябре Осеевский говорил, что «Ростелеком» ожидает получения всех директив в конце октября.

Глава «Ростелекома» сообщил также, что компания не планирует менять свою дивидендную политику после сделки по консолидации 100% Tele2.

«Менеджмент этого не планирует», — отметил Осеевский.