Реальные денежные доходы россиян увеличились в III квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 3,3%, а в январе — сентябре по сравнению с девятью месяцами 2018-го — на 0,9%. Такую оценку представил в четверг Росстат.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, выросли в III квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018-го на 3%, за девятимесячный период — на 0,2% в годовом выражении.



Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2019 года составила 44 961 рубль и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6,8%, в январе — августе 2019 года — на 7,2%, указано также в докладе.