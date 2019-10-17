ЦБ установил официальные курсы валют на 18 октября.

Курс доллара снизился на 33,11 копейки, составив 64,0144 рубля (64,3455 рубля на 17 октября). Курс евро снизился на 14,8 копейки, до 70,9023 рубля (71,0503 рубля на 17 октября).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует разнонаправленную динамику к иностранным денежным единицам. На 15:40 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64 рубля (минус 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 71,1 рубля (плюс 13 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 63,86—64,13 рубля за доллар и 70,77—71,19 рубля за евро.