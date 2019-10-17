Показатель долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков по состоянию на 1 октября 2019 года вырос на 1,64 процентного пункта (п.п.), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Среднее значение ПДН выросло абсолютно во всех регионах РФ.

Наибольшие показатели закредитованности населения были зафиксированы в Амурской (30,41%), Кировской (29,45%) и Оренбургской (28,64%) областях, а также в Красноярском крае (28,40%) и Республике Коми (28,37%). Наименьший уровень ПДН был отмечен у заемщиков Приморского края (21,74%), Брянской области (21,96%), Москвы (22,21%), а также Псковской (22,23%) и Смоленской (22,24%) областей.

Самая значительная динамика роста среднего значения ПДН — в Пермском крае (+3,08 п. п.), Кировской области (+2,80 п. п.), Республике Коми (+2,72 п. п.), а также в Самарской (+2,63 п. п.) и Тюменской (+2,47 п. п.) областях. Наименьшие темпы роста ПДН — в Приморском крае (+0,42 п. п.), Республике Хакасия (+0,65 п. п.), Хабаровском крае (+0,71 п. п.), а также в Омской (+0,83 п. п.) и Амурской (+0,87 п. п.) областях. В Москве ПДН за полгода вырос на 1,60 п. п., а в Санкт-Петербурге — на 1,92 п. п.