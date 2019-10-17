ВТБ предоставляет клиентам возможность открывать вклады и накопительные счета в банкоматах, говорится в сообщении кредитной организации.

В главном меню банкомата необходимо выбрать пункт «Мои продукты и переводы» и перейти в раздел «Сбережения». Кроме того, в банкоматах можно открыть накопительные счета.

Доходность по промо-вкладам, отрытым в банкоматах, выше, чем при оформлении депозитов в офисе и сопоставима со ставками в мобильном приложении и веб-версии «ВТБ-Онлайн».

В разделе банкомата «Мои продукты и переводы» клиенты могут посмотреть информацию о процентной ставке, проверить остаток по вкладу или накопительному счету, запросить выписку и отслеживать начисление процентов. Также можно пополнять и снимать деньги с накопительного счета.