Согласно данным ФНС и полученной информации из Росстата, цифры, которые иллюстрируют зарплату физлиц, сильно отличаются. Различия между тем, сколько россияне тратят и сколько должны были бы тратить, колоссальные. И даже существенная доля кредитов в данном случае не может объяснить, как расходы превышают доходы.

Объяснение простое – зарплата «в конвертах» преобладает, по сравнению с белой, во всех федеральных округах. Особенно отличился в этом плане Татарстан. В 2017 году в этом регионе расходы превысили доходы практически на 45% или на 458 млрд рублей. Существенно отстает от «лидера» Саратовская область, где разница составила 31,5% или 141 млрд руб. При этом, ФНС заявляет, что «серая» зарплата – это распространенное явление не только в маленьких фирмах, где такие операции провернуть проще, но и в компаниях самого высокого уровня со аппаратом от 2,5 тысяч сотрудников.

Среди всех секторов белую зарплату получают лишь госслужащие. В других сферах деятельности неофициальную часть в конверте можно получить как в рублях, так и в иностранной валюте (чаще всего в долларах).

Невзирая на многочисленные программы, нацеленные на развитие экономики, предприниматели не спешат выводить свои компании из «тени». Но даже несмотря на то, что граждане РФ нехитрым образом освобождают себя от налогового бремени, их уровень доходов все еще далек от желаемого. Для многих лучшее решение - взять займ онлайн, https://mikrozaym.net/ - оптимальный сервис, чтобы найти выгодные МФО.

В ФНС напомнили, что, согласно проекту, предоставленному правительством, за следующих два года федеральный бюджет недополучит 10 трлн рублей из-за неофициальных доходов граждан. По статистике, на данный момент порядка 15 млн россиян согласны получать теневую зарплату, недоплачивая налоги и страховые взносы.

Депутаты Госдумы называют такое положение дел едва ли не главной проблемой федерального бюджета. Компании, работающие на легальной основе, могут быть демотивированы недобросовестными действиями конкурентов, что может привести к дальнейшему обострению ситуации и, как следствие, увеличению «теневого» сектора.

«Лекарством» от такой болезни должно стать поощрение «белых» компаний, улучшение налогового климата, а также внедрение цифровых технологий. Приоритетом для ФНС должно стать упрощение системы налогообложения для физлиц и малых предпринимателей, которые не могут содержать штат бухгалтеров и, в то же время, не могут самостоятельно разобраться во всех тонкостях оплаты сборов. В связи с чем просто уходят от обременительной оплаты. Размер налогов также не стимулирует индивидуальных предпринимателей к выходу из тени.