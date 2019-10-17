Внедрение решений на основе искусственного интеллекта (ИИ) может сильно изменить Россию, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф, комментируя ТАСС утверждение национальной стратегии развития искусственного интеллекта.

Президент России Владимир Путин подписал 10 октября национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Развитие искусственного интеллекта в России будет выделено в отдельный федеральный проект в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

«Мы приветствуем утверждение президентом национальной стратегии. Это очень важное событие для всей отрасли. У нас есть огромное поле для деятельности в этом направлении, результаты внедрения решений на основе искусственного интеллекта способны сильно изменить страну», — сказал Греф.

Документы, подобные российской стратегии развития искусственного интеллекта, принимаются и в других странах, сообщает пресс-служба Сбербанка. В частности, в Китае летом 2017 года принят План развития технологий искусственного интеллекта следующего поколения.

«Этот план является одной из самых продвинутых национальных ИИ-стратегий в мире, он включает инициативы, цели исследований и разработок в этой сфере, рекомендации местным органам власти, ключевые показатели эффективности и задачи развития страны в разрезе до 2030 года в контексте развития технологий искусственного интеллекта. Одной из важных задач является создание правовых и этических норм в этой сфере, а также обеспечение безопасности систем искусственного интеллекта», — сообщает пресс-служба Сбербанка.

В апреле 2018 года был принят документ, в котором излагается подход Европейского союза к развитию искусственного интеллекта. На уровне Совета Европы Европейская комиссия по эффективности правосудия приняла Европейскую этическую хартию об использовании искусственного интеллекта в судебных системах и смежных областях. В январе 2019 года консультативный комитет Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных опубликовал Руководство по искусственному интеллекту и защите данных.