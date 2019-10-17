Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что пока нет смысла говорить о создании единого Центробанка Белоруссии и России, который является «венцом экономической интеграции».



«Нет смысла разговаривать сейчас, например, о создании единого Центрального банка, что является венцом экономической интеграции, если мы не достигли нормального уровня экономического сотрудничества на данном этапе», — сказал Макей в интервью агентству tut.by .

По его словам, есть ряд других проблем, которые требуют безотлагательного решения. «Надо сначала возвести фундамент, затем стены, а затем уже строить крышу. Вот в чем логика суждения белорусской стороны», — сказал министр.

По его словам, на начальном этапе некоторые российские представители внесли определенные предложения, которые были неприемлемы для белорусской стороны и расходились с пониманием Минска относительно более глубокой интеграции между государствами. «Поэтому мы однозначно заявили, что для нас это неприемлемо, и президентами Беларуси и России такая позиция была поддержана. И было принято решение сосредоточиться на вопросах более глубокой экономической интеграции, что находится абсолютно в наших интересах», — сказал Макей.

Он напомнил, что сейчас ведется работа над «дорожными картами» и надо посмотреть, что в конечном итоге «вырисуется к концу ноября — началу декабря, когда страны будут отмечать 20-летие Союзного государства и когда планируется встреча президентов Белоруссии и России». «На этой встрече будет обсуждена ситуация с подготовкой этих «дорожных карт». Поэтому смысла сейчас публиковать рабочие документы, я думаю, нет. На встрече президентов будет принято решение, как проинформировать о той работе, которая ведется сейчас по более глубокой экономической интеграции между Беларусью и Россией в рамках Союзного государства», — указал Макей.

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Ее российскую часть возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, белорусскую — министр экономики Дмитрий Крутой. Минск и Москва должны к ноябрю согласовать все интеграционные «дорожные карты». 8 декабря Минск и Москва будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства, президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу по углублению интеграции. Премьеры двух стран 6 сентября в Горках парафировали программу действий по интеграции, а также утвердили перечень из 31 «дорожной карты».

