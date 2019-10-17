Россияне чаще всего допускают просрочку свыше 90 дней по кредитным картам с низкими лимитами — до 10 тыс. рублей, доля просроченной задолженности по таким картам в пять раз больше, чем по кредиткам с высокими лимитами, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».



«Основные потери по кредитным картам в последнее время банки несут при выдаче карт именно с минимальными лимитами до 10 тысяч рублей, тогда как потери в сегменте с крупными лимитами (свыше 100 тысяч рублей) в пять раз меньше», — пояснил гендиректор компании Олег Лагуткин.

Так, по данным бюро, по кредиткам с лимитом до 10 тыс. рублей доля просрочки свыше 90 дней на четвертый месяц после получения карты составляет 0,52%, а по кредиткам с лимитом выше 100 тыс. рублей — всего 0,11%.

Достаточно высокие уровни «плохой» просрочки наблюдаются и по картам с лимитами 10—25 тыс. рублей и 25—50 тыс. — 0,28% и 0,2% соответственно. Доля просрочки у держателей кредиток с лимитами 50—75 тыс. рублей составляет 0,17%, а с лимитом 75—100 тыс. — 0,12%.



В бюро также отметили, что с октября 2018-го по сентябрь текущего года вырос и уровень просроченной задолженности от 30 дней через шесть месяцев после выдачи карты. Так, по картам с лимитом до 10 тыс. рублей уровень риска вырос с примерно 3,5—4% до практически 10%, а по картам с лимитом 10—25 тыс. рублей — с 3,5—4% до 6—6,5%.



По иным диапазонам лимитов по картам рост также отмечен, хоть и не столь явный, подчеркивают эксперты.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев отметил, что лимит кредитных карт напрямую зависит от рейтингового балла клиента —- чем он выше, тем больше лимит. «Соответственно, там, где выше лимит на просрочку, клиенты выходят гораздо реже, чем с минимальным», — пояснил он. По данным НАПКА, в среднем уровень просрочки по кредитным картам варьируется от 10% до 15%, однако в зависимости от возраста, лимита и региона показатель изменяется.