Чистая прибыль банковского сектора РФ за девять месяцев 2019 года составила 1,5 трлн рублей. Об этом сообщается в информационно-аналитическом материале ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе — сентябре 2019 года».

Регулятор напоминает, что за аналогичный период прошлого года банки заработали 1,1 трлн рублей. «Увеличение финансового результата по сравнению с предыдущим годом в значительной мере носит технический характер вследствие применения кредитными организациями корректировок в соответствии с МСФО 9», — отмечается в докладе.

Напомним, что прибыль банковского сектора РФ за восемь месяцев текущего года равнялась 1,4 трлн рублей. Таким образом, отдельно в сентябре банки в совокупности заработали порядка 100 млрд рублей.

Согласно данным отчетных трех кварталов, в банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций, при этом растет как доля прибыльных организаций, так и их количество: за январь — сентябрь 2019 года прибыль в размере 1,658 трлн рублей показали 368 кредитных организаций (81% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 октября 2019-го). Количество убыточных организаций сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года более чем на треть. Убыток в размере 157 млрд рублей получили 82 кредитные организации (18% от действовавших на 1 октября).



Рентабельность активов по банковскому сектору за девять месяцев 2019 года выросла с 1,5% до 1,9%, указывает в числе прочего ЦБ. «Повышение рентабельности банковского сектора происходило на фоне улучшения качества кредитного портфеля и снижения стоимости розничного фондирования при сохранении привлекательности вкладов для населения», — отмечается в обзоре.