Банк России указал кредиторам на недопустимость требования от заемщиков досрочного погашения потребительского кредита в случаях, не предусмотренных законодательством. Об этом говорится в информационном письме , которое регулятор направил в кредитные и микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

«Поведенческий надзор, который осуществляет Банк России, позволил выявить, что некоторые кредиторы включают в договоры условия о праве требовать досрочного возврата потребительского кредита (займа) в таких случаях, как, например, ухудшение финансового положения заемщика или появление обстоятельств, свидетельствующих о таком ухудшении», — отмечает регулятор.

Также, продолжает ЦБ, отдельные финансовые организации считают уместным требовать досрочного погашения в случаях, когда их сотрудник, взявший кредит, прекращает трудовые отношения с компанией. Изменение регистрации и других данных заемщика, о которых он не сообщил кредитору, также иногда становится причиной требования досрочного возврата, замечает регулятор.



Банк России напоминает кредиторам, что включение в договоры потребительского кредита (займа) не предусмотренных законодательством оснований для досрочного расторжения, а также предъявление требований по таким основаниям ущемляет права заемщика.