Центробанк хочет создать новый правовой механизм, который позволит ему бороться с выводом активов, действуя на упреждение: блокировать счета и операции с имуществом реальных владельцев финансовых организаций, до того, как суд решит взыскать с них убытки, а определять, чьи именно счета блокировать, Банк России намерен самостоятельно; ЦБ предлагает выбрать между двумя вариантами блокировки – в судебном или в административном порядке, сообщают «Ведомости» , ссылаясь на слова представителя регулятора.

Существующая процедура Центробанк не устраивает: она нацелена на привлечение к ответственности бенефициаров финансовых организаций и возмещение ими ущерба постфактум – когда у компании или банка уже отозвана лицензия либо они проходят процедуру оздоровления, но за это время их бенефициары успевают вывести активы.

По мнению экспертов, желание Центробанка самостоятельно, подобно следователям, устанавливать реальных собственников создает риски для бизнеса: ошибка Центробанка может дорого обойтись пострадавшим – им придется оспаривать действия регулятора, рискуя тем временем потерять бизнес и лишиться репутации; также не ясно, по каким параметрам ЦБ будет выявлять реального собственника банка — если у Центробанка есть информация о реальных владельцах финансовой организации, которые выводят ее активы, то он должен направить ее правоохранительным органам, полагают эксперты.

Юристы считают излишним усиление полномочий Центробанка: не ясно, какими могут быть основания и обстоятельства для иска о возмещении убытков, если банк еще работает; если ЦБ заблокирует счета собственника такого банка, то следующим шагом станет, видимо, отзыв лицензии.