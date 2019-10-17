Российские банки за январь — сентябрь текущего года выдали 8,6 млн новых кредитных карт , что на 16% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».

Российские банки за январь — сентябрь текущего года выдали 8,6 млн новых кредитных карт , что на 16% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».

«За девять месяцев 2019 года банками было выдано почти 8,6 млн новых кредитных карт на общую сумму почти 470 млрд рублей, что выше показателей за аналогичный период прошлого года на 16% и 33% соответственно», — подсчитали аналитики.

Основным драйвером роста числа кредитных карт, по мнению экспертов, являются более высокие лимиты по картам по сравнению с прошлым годом. Так, средний лимит по кредиткам по итогам III квартала 2019 года вырос на 8,2% и составил 53 тыс. рублей. При этом в квартальном выражении показатель снизился на 3,5%.

Российские власти с лета ведут горячее обсуждение темы потребительского кредитования. В частности, глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что ситуация в этом сегменте приобретает черты социальной проблемы. Министр также считает возможной рецессию в экономике в 2021 году из-за того, что банки перестанут перекредитовывать граждан с высокими долгами. Также он указывал, что кредиты снижают уровень доходов населения из-за выплат процентов.

В базовый сценарий прогноза, предполагающий стабильное развитие российской экономики, Минэкономразвития заложило предпосылку о замедлении роста потребкредитования в РФ до 20% в 2019 году и до 4% к концу 2020 года, рассчитывая на действенные меры со стороны ЦБ.

Со своей стороны глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что высокая закредитованность населения не означает пузыря на рынке, это следствие низкого уровня жизни людей. По ее словам, ЦБ не ставит цели добиваться замедления роста потребкредитования до ожидаемых Минэкономразвития 4%, поскольку не видит связанных с этим рисков для финансовой стабильности РФ. Регулятор прогнозирует рост потребкредитования в 2020 году на уровне 10%. Замминистра финансов Алексей Моисеев в среду отметил, что Минфин считает цифру в 10% по 2020 году более близкой к истине.