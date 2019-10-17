Банк России принял решение о продлении с 18 октября срока выполнения управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора функций временной администрации по управлению Вокбанком на шесть месяцев с приостановлением полномочий исполнительных органов банка. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регулятора.

В ближайшее время будут завершены мероприятия по реорганизации Вокбанка в форме его присоединения к Московскому Индустриальному Банку, предусмотренные планами санации этих кредитных организаций, уточняет ЦБ.

Регулятор 26 сентября объявил о запуске процедуры объединения МИнБанка и нижегородского Вокбанка. Изначально рассматривалась возможность реализации акций Вокбанка заинтересованным инвесторам, но соответствующих обращений в Банк России не поступило.

ЦБ в июле этого года объявил, что докапитализирует МИнБанк и Вокбанк и станет их владельцем. МИнБанк перешел под контроль регулятора позже в том же месяце, получив в капитал 128,7 млрд рублей. Почти весь пакет акций Вокбанка Центробанк получил в конце августа по итогам докапитализации кредитной организации на 2,73 млрд рублей.

О возложении на ФКБС функций временной администрации Вокбанка было объявлено 17 апреля текущего года. Решение было принято в связи с отзывом с 17 апреля 2019 года банковской лицензии у Тройка-Д Банка, который был инвестором Вокбанка в рамках осуществления мер по предупреждению его банкротства с участием Агентства по страхованию вкладов. Вокбанк продолжал работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводился.



МИнБанк находится на санации с 22 января 2019 года.