Банк ДОМ.РФ ввел два новых вклада — «Растущий» и «Растущий Пополняемый». Срок депозитов составляет 367 дней.

Минимальная сумма «Растущего» — 100 тыс. рублей. Процентная ставка составляет 6% годовых. Дополнительные взносы не предусмотрены.

Минимальная сумма вклада «Растущий Пополняемый» — 10 тыс. рублей. Доходность — 5% годовых. Дополнительные взносы предусмотрены суммами от 10 тыс. рублей в течение всего срока действия депозита, за исключением 30-ти календарных дней до его окончания.

Расходные операции по вкладам не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.

Процентная ставка может быть увеличена на 0,1% годовых ежемесячно, в случае если вкладчиком в течение текущего календарного месяца по счету банковской карты выпущенной, на условиях Тарифного Плана 10 «Растущий», были совершены операции по оплате товаров или услуг на сумму 15 тыс. рублей (включительно) и более. Процентная ставка по вкладу не может быть увеличена более чем на 1,2% годовых в течение срока вклада.