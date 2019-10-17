Вчера российский рынок акций противостоял весьма негативному тренду в мире и быстро рос на фоне возвращения аппетита к риску – индекс РТС вырос на 1,2% до 1 347 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 1,1% до 2 744 пунктов. В лидерах роста были акции сталелитейных и нефтегазовых компаний, особенно бумаги ЛУКОЙЛа, который преподнес сюрприз рынку, объявив о запуске новой программы обратного выкупа акций. Европейские рынки акций почти не изменились по итогам дня. Индекс StoxxEuro600 опустился на 0,1%. Курс британского фунта был волатильным и по итогам дня укрепился на 0,5% к доллару, реагируя на новости по поводу Brexit. Курс рубля вчера укреплялся (+0,3% до 64,21 руб. за долл.) и завершил день ростом, как и валюты других EM. Рост цен на нефть ускорился (Brent +1,1% до 59,42 руб. за барр.) в ходе торговой сессии, так как трейдеры оценивали сообщения о дальнейшем сокращении объемов добычи странами OPEC+.

Российский рынок акций сегодня может стать жертвой глобального пессимизма, однако снижение будет незначительным: Российский рынок акций, вероятно, поддастся влиянию внешнего новостного фона сегодня утром и откроется некоторым понижением, тогда как падение цен на нефть усугубит негативный внешний фон. Тем не менее, любой позитивной информации с саммита ЕС будет достаточно, чтобы рынок возобновил рост. Мы ожидаем, что спросом сегодня на рынке будут пользовать акции розничного сектора при текущих уровнях котировок, а также бумаги более защитных активов, таких как энергетические и золотодобывающие компании.

Промпроизводство выросло на 3,0% г/г в сентябре, или на 2,7% г/г за 9М19; НЕОДНОЗНАЧНО

Как сообщил Росстат, промпроизводство выросло на 3,0% г/г в сентябре, что соответствует прогнозу рынка и ниже наших ожиданий роста на 3,4% г/г. Мы считаем представленную Росстатом цифру слабой – в сентябре этого года было 21 рабочих дня, тогда как в сентябре прошлого – 20, что, по нашим прогнозам, должно было сыграть в пользу ускорения роста. Несмотря на этот факт, цифра роста (+3% г/г) оказалась очень близка к показателю роста за август (+2,9% г/г) и за июль (+2,8% г/г). Это объясняется тем, что некоторое ускорение роста в обрабатывающей промышленности (с 2,7% г/г в августе до 3,2% г/г в сентябре) было нейтрализовано слабым ростом в секторе добычи полезных ископаемых (в котором темпы роста замедлились с 3,1% г/г в августе до 2,5% г/г в сентябре). Таким образом, несмотря на то, что секторальная структура роста была неплохой, общий показатель роста промышленности должного впечатления не производит. Рост промпроизводства на 2,7% г/г в 3К19 очень близок к росту на 3,0% г/г за 2К19, но тогда он соответствовал росту ВВП всего на 0,9% г/г. Сейчас основной вопрос заключается в том, будет ли неизменный рост промпроизводства в 3К19 соответствовать более сильным данным по росту ВВП (1,7% г/г, по данным Минэкономразвития за июль-август), или Росстат представит более умеренную оценку роста. Вчера МВФ подтвердил прогноз роста российского ВВП на 1,1% г/г по итогам 2019 г., однако ожидает ускорения рост российской экономики до 1,9% в 2020 г.

ЛУКОЙЛ (LKOH RX; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) объявил промежуточные дивиденды, новую дивидендную политику и уменьшение уставного капитала; ПОЗИТИВНО

16 октября компания ЛУКОЙЛ сделала целый ряд позитивных заявлений, которые, как мы полагаем, сильно улучшили инвестиционную привлекательность компании. Самая важная новость касается принятия новой дивидендной политики, в соответствии с которой сейчас на дивидендные выплаты компания будет направлять 100% СДП. Исходя из новой дивидендной политики, промежуточные дивиденды за 2019 г. составят 192 руб. на акцию (против ожидаемых 105 руб. на акцию) при доходности 3,4% (исходя из цены закрытия на 15 октября). Кроме того, совет директоров предложил еще уменьшить уставный капитал путем приобретения 25 млн акций (что соответствует 3,5% от общего количества акций по цене 5 300 руб. за акцию.

Новая дивидендная политика предполагает выплату 100% скорректированного СДП (корректировки связаны с погашением обязательств по аренде и расходами на приобретение акций). Дивиденды будут выплачиваться дважды в год и рассчитываться на основе данных финансовой отчетности по МСФО за соответствующие 6 месяцев.

Промежуточные дивиденды за 2019 г. в размере 192 руб. на акцию уже рассчитаны на основе новой дивидендной политики. Дата закрытия реестра назначена на 20 декабря 2019 г.

Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал Внеочередному собранию акционеров (которое состоится 3 декабря 2019) уменьшить уставной капитала компании еще на 25 млн акций, которые были приобретены в рамках предыдущей программы обратного выкупа. Цена одной акции составляет 5 300 руб. (с дисконтом 2,8% к цене закрытия 14 октября, так как мы считаем, что динамика акций 15 октября до некоторой степени отражала эту информацию). Мы считаем, что новая оферта вряд ли сможет вызвать сильный интерес у миноритарных акционеров, позволяя погасить оставшиеся квазиказначейские акции, не использованные на вознаграждение менеджмента. В итоге совокупное количество акций снизится до 690 млн.

Недавно объявленная (1 октября) программа обратного выкупа акций объемом $3 млрд сейчас является “вторым приоритетом для компании” и будет использоваться исходя из конъюнктуры рынка.

Ростелеком рассматривает создание СП в сфере центров обработки данных с РФПИ; НЕЙТРАЛЬНО

Как сообщает газета “Коммерсант”, Ростелеком (RTKM RX, RTKMP RX; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) рассматривает создание СП в сегменте центров обработки данных после закрытия сделки по покупке DataLine. Поиск ведется среди госструктур, которым в обмен на 30–35% в капитале СП предложат инвестировать до 25 млрд руб. Эта сумма покроет расходы Ростелекома на покупку DataLine (21 млрд руб., в том числе долг в размере 4,08 млрд руб.).

Мы считаем, что привлечение инвестора в сегмент центров обработки данных поддержит финансовую позицию Ростелекома, учитывая ожидаемое слияние компании с Tele 2. В целом мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций компании, так как сроки и условия соглашения пока не обозначены.

Итоги интервью главы ООО Яндекс Елены Буниной газете РБК; НЕЙТРАЛЬНО

Вчера гендиректор ООО Яндекс (YNDX US: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $48,3/акцию) Елена Бунина дала интервью РБК. Г-жа Бунина подтвердила негативное отношение к ожидаемым изменениям в правовом поле сектора, направленным на ограничение иностранного участия в капитале крупных российских Интернет-компаний 20%-й долей. По ее мнению, это подрывает позиции не только Яндекса, но и всех других российских ИТ-компаний. Она также отметила, что Яндекс начал рассматривать различные варианты изменений в структуре капитала задолго до разработки этого законопроекта. Согласно г-же Буниной, компания пытается скорректировать акционерную структуру таким образом, чтобы она никак не отразилась на операционном менеджменте. Приоритетом Яндекса является сохранение своей уникальной корпоративной структуры и команды разработчиков программного обеспечения.

Мы ожидаем, что компания обсудит правовые инициативы и вопросы, связанные с акционерной структурой в ходе телефонной конференции, посвященной финансовым результатам за 3К19, которая состоится 25 октября.

TMK: операционные результаты за 3К19; НЕЙТРАЛЬНО

TMK (TRMK: RX; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) вчера представил операционные результаты за 3К19. Мы считаем, что отчетность НЕЙТРАЛЬНА для акций. Показатели отражают сезонную слабость спроса на фоне проведения запланированных ремонтных работ. Объемы производства почти не изменились г/г, при этом сильная динамика российского дивизиона нейтрализует снижение объемов отгрузки в США на фоне на фоне волатильности цен на нефть, продолжающегося сокращения количества буровых установок, высокого уровня складских запасов трубной продукции, а также более строгой дисциплины нефтегазовых компаний в части расходования бюджетов на бурение и добычу. По данным статистики Металл Эксперт, средние цены реализации на бесшовные трубы, которые продает ТМК, не изменились, тогда как цены на сварные трубы снизились ближе к концу квартала, как и цены на металлолом. Согласно нашему прогнозу, выручка за 3К19 снизится, рентабельность EBITDA не изменится или будет выше в квартальном сопоставлении. По ожиданиям ТМК, потребление труб на внутреннем рынке останется устойчивым, так как Металл Эксперт прогнозирует рост потребления стальных труб на 4,3-5,3% в России на горизонте 18 месяцев. Тем не менее, инвестиционная привлекательность компании сейчас, главным образом, зависит от завершения продажи актива IPSCO до конца 2019 г. Средства от продажи (более $1 млрд) пойдут на снижение долга ТМК, что приведет к переоценке стоимости акций. ТМК может возобновить регулярные дивидендные выплаты. Отношение чистого долга к EBITDA составило 3,7x на конец 30 июня.

Ключевые показатели мы приводим ниже:

Общий объем отгрузки труб, как и ожидали в компании, снизился, так как третий квартал традиционно слабее из-за запланированных ремонтно-профилактических работ на основных производственных площадках российского дивизиона и сезонного спада активности на европейском рынке. В целом неизменная в годовом сопоставлении динамика отражает непростую ситуацию на рынке в Северной Америке.

За 9М19 российское подразделение увеличило совокупные отгрузки труб на 5% г/г на фоне роста отгрузок бесшовных нефтегазопромысловых труб (9% г/г) и труб большого диаметра (68% г/г). Общий объем отгрузки премиальных резьбовых соединений вырос на 11% г/г за 9M19.