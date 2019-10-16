Приглашаем Вас и Вашу команду к участию в зимнем Интеллектуальном Кубке в номинациях «Самый Интеллектуальный банк» и «Самая Интеллектуальная компания в финансовой сфере», который состоится 14 ноября 2019 года в 18.00 по адресу: г. Москва, улица Русаковская, дом 13, строение 5, концертный зал BORODINO HALL.
Ведущим зимнего Кубка по результатам голосования был избран знаток Элитарного клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель Хрустальной совы (2010 и 2016 годы) МИХАИЛ СКИПСКИЙ.
Интеллектуальный кубок - это аналог всем известной телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Отличие заключается в том, что на одной площадке одновременно играют несколько команд, они соревнуются друг с другом. Ведущий читает одни и те же вопросы всем командам. На каждый вопрос дается минута на обсуждение. По окончании обсуждения капитаны команд сдают ответы на специально подготовленных бланках. За каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу. Команда, набравшая наибольшее количество баллов в своей номинации, становится победителем и получает главный приз – Хрустальную сову. А также публикации о команде в журналах «Банковское обозрение» и «Банковское дело», на сайтах: www.finversia.ru, www.bosfera.ru, www.bankdelo.ru.
Уже подтвердили свое участие:
- ЦБ РФ
- Абсолют Банк
- КБ "Ренессанс Кредит"
- ФОРА-БАНК
- НОВИКОМБАНК
- Nordea Bank
- QIWI
- ГК "НРК - Р.О.С.Т."
- ГК "РЕГИОН"
- СК "АРСЕНАЛЪ"
- Платежный сервис "Золотая Корона"
- БКС
- Банки.ру
- АО "Открытие Брокер"
- PHILIPS
- ГК "Инфосекьюрити"
Кубок проходит при поддержке Ассоциации «Россия». Генеральные партнеры мероприятия - Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) и Система платежных сервисов «Золотая Корона» (международный бренд - KoronaPay).
- 18:00 – 19:00 Сбор гостей, регистрация, фотосессия с живой совой и ведущим
- 19:00 – 19:30 Игра «Разминка» (отдельный приз)
- 19:30 – 20:10 Первый тур
- 20:10 – 20:30 Перерыв (фуршет, networking)
- 20:30 – 21:10 Второй тур
- 21:10 – 21:30 Перерыв (фуршет, networking)
- 21:30 – 22:10 Третий тур
- 22.10 – 23.00 Подведение итогов, церемония награждения
Вас ждут: увлекательная игра, интересные вопросы, хорошее настроение, дружеская атмосфера, достойные призы и позитивные эмоции!
ВНИМАНИЕ! В Интеллектуальном кубке принимают участие только корпоративные команды, состоящие из действующих сотрудников компаний (не менее 5 участников команды должны работать в заявленной организации).
Не допускаются к участию:
- игроки Элитарного клуба "Что? Где? Когда?";
- игроки базовых составов первых 200 команд рейтинга Международной ассоциации клубов (МАК).
Списки команд должны быть заверены генеральным директором или уполномоченным представителем компании и предоставлены организаторам не позднее 11 ноября 2019 года.
Подать заявку на участие можно:
Елене Елисеенковой: elis@kubok24.ru, +7 (495) 123-33-24, +7 (926) 226-49-13;
Дарье Прозоровой: prozorova@kubok24.ru, +7 (495) 123-33-24, +7 (977) 643-07-11;
Анастасии Скогоревой: skogoreva@kubok24.ru, +7 (495) 123-33-24,+7 (916) 933-15-70;
Марии Кислицыной: kislitsyna@kubok24.ru, +7 (495) 123-33-24
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