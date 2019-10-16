Ведущим зимнего Кубка по результатам голосования был избран знаток Элитарного клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель Хрустальной совы (2010 и 2016 годы) МИХАИЛ СКИПСКИЙ.

Интеллектуальный кубок - это аналог всем известной телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Отличие заключается в том, что на одной площадке одновременно играют несколько команд, они соревнуются друг с другом. Ведущий читает одни и те же вопросы всем командам. На каждый вопрос дается минута на обсуждение. По окончании обсуждения капитаны команд сдают ответы на специально подготовленных бланках. За каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу. Команда, набравшая наибольшее количество баллов в своей номинации, становится победителем и получает главный приз – Хрустальную сову. А также публикации о команде в журналах «Банковское обозрение» и «Банковское дело», на сайтах: www.finversia.ru , www.bosfera.ru , www.bankdelo.ru .

Уже подтвердили свое участие:

ЦБ РФ

Абсолют Банк

КБ "Ренессанс Кредит"

ФОРА-БАНК

НОВИКОМБАНК

Nordea Bank

QIWI

ГК "НРК - Р.О.С.Т."

ГК "РЕГИОН"

СК "АРСЕНАЛЪ"

Платежный сервис "Золотая Корона"

БКС

Банки.ру

АО "Открытие Брокер"

PHILIPS

ГК "Инфосекьюрити"

Кубок проходит при поддержке Ассоциации «Россия». Генеральные партнеры мероприятия - Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) и Система платежных сервисов «Золотая Корона» (международный бренд - KoronaPay).

18:00 – 19:00 Сбор гостей, регистрация, фотосессия с живой совой и ведущим

19:00 – 19:30 Игра «Разминка» (отдельный приз)

19:30 – 20:10 Первый тур

20:10 – 20:30 Перерыв (фуршет, networking)

20:30 – 21:10 Второй тур

21:10 – 21:30 Перерыв (фуршет, networking)

21:30 – 22:10 Третий тур

22.10 – 23.00 Подведение итогов, церемония награждения

Вас ждут: увлекательная игра, интересные вопросы, хорошее настроение, дружеская атмосфера, достойные призы и позитивные эмоции!

ВНИМАНИЕ! В Интеллектуальном кубке принимают участие только корпоративные команды, состоящие из действующих сотрудников компаний (не менее 5 участников команды должны работать в заявленной организации).



Не допускаются к участию:

игроки Элитарного клуба "Что? Где? Когда?";

игроки базовых составов первых 200 команд рейтинга Международной ассоциации клубов (МАК).

Списки команд должны быть заверены генеральным директором или уполномоченным представителем компании и предоставлены организаторам не позднее 11 ноября 2019 года.

Подать заявку на участие можно:

Елене Елисеенковой: elis@kubok24.ru, +7 (495) 123-33-24, +7 (926) 226-49-13;

Дарье Прозоровой: prozorova@kubok24.ru, +7 (495) 123-33-24, +7 (977) 643-07-11;

Анастасии Скогоревой: skogoreva@kubok24.ru, +7 (495) 123-33-24,+7 (916) 933-15-70;

Марии Кислицыной: kislitsyna@kubok24.ru , +7 (495) 123-33-24