Заубер Банк снизил ставки по трем вкладам .

Вклад «Срочный» (на три месяца) открывается под 6,4% (ранее – под 6,9%).

«400 дней» можно оформить под 6,71% годовых (с первого по 365-й день — 6,6%, с 366-го по 400-й день — 7,8%). Прежняя ставка — 7,09%. При досрочном расторжении договора проценты начисляются в соответствии со ставкой за соответствующий период, уменьшенной на 1 процентный пункт.

Доходность «Специального» (на шесть месяцев) составляет 7,5% годовых (ранее — 7,7%). Вклад предназначен для клиентов, имеющих в Заубер Банке вклады, закрытые по сроку не ранее 1 июля 2019 года.

Минимальная сумма первоначального взноса по вкладам составляет 100 тыс. рублей. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.