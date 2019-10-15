Рено Селигман вступит в должность в 2020 году.
Руководство Всемирного банка утвердило во вторник кандидатуру Рено Селигмана на пост директора представительства организации в России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ВБ.
Как уточняется, он вступит в должность в начале следующего года.
«Рено Селигман 15 октября 2019 года утвержден на пост директора и постоянного представителя Всемирного банка в Российской Федерации. В этой должности Селигман продолжит диалог с правительством и ключевыми партнерами по развитию взаимоотношений <...> с целью выработки направлений сотрудничества и стратегических рекомендаций», — отмечается в документе.
Гражданин Франции Селигман начал работу во Всемирном банке в 2007 году в должности старшего специалиста по финансовому управлению в регионе Африки, а затем занимал ряд должностей, в том числе руководителя сектора по управлению государственными финансами. До назначения на пост главы представительства ВБ в России Селигман возглавлял сообщество специалистов ВБ по вопросам цифрового государственного управления.
Как отметили в ВБ, Селигман обозначил основные направления своей работы в России, среди которых «стратегический диалог с российским правительством». Он начнет работу в Москве с января 2020 года, сменив Андраша Хорваи, занимавшего должность главы представительства ВБ в России с 2015 года.
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