В январе-июне держатели банковских карт в Татарстане совершили более 244 млн операций на общую сумму 206 млрд рублей. По сравнению с первым полугодием 2018 года количество операций увеличилось на 38%, их объем — на 29%, сообщает TatCenter .

Средняя сумма операции с использованием банковской карты при оплате товаров и услуг составила в Татарстане 844 рубля, при снятии наличных — 8,7 тыс. рублей.

В среднем в день жители республики совершают 1,3 млн транзакций, сообщили в Нацбанке РТ.