Перенос рассмотрения в Госдуме законопроекта об индивидуализации тарифов ОСАГО связан с опасениями депутатов касательно возможности удорожания этого вида страхования. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Ранее законопроект планировалось рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 15 октября.

«Опасаются риска роста тарифов. Честно говоря, я не согласен с таким подходом. Мы делаем законопроект сбалансированным, и там, скажем так, баланс в пользу потребителя. Но сейчас будем обсуждать это», — сказал Моисеев, уточнив, что опасения высказывают именно депутаты.

Разработанный Минфином законопроект предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. В том числе они смогут учитывать грубые нарушения водителем правил дорожного движения: проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, «пьяное» вождение и «иные факторы, существенно влияющие на вероятность причинения вреда».

Кроме того, Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля — с 1 октября 2020 года. Предлагается заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков, которые смогут применять базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора на 40%, а затем на 30%. Также с 1 января 2020 года предполагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей.

Сейчас тариф ОСАГО жестко регулируется — страховщики могут выбирать ставку базового тарифа из установленного ЦБ тарифного коридора в 2746—4942 рубля. Для формирования окончательной стоимости полиса базовый тариф умножается на восемь коэффициентов, которые также устанавливает регулятор. В июле 2019 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, цель которого — сделать цену ОСАГО более индивидуальной, чтобы аккуратные водители не переплачивали за высокорисковых.