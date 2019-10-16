Рефинансирование кредитов гражданами является пирамидой и рано или поздно может привести к росту потенциального банкротства, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Перекредитование — это пирамида, потому что люди перекредитовываются не только на основную сумму, как правило, а еще на накопленный процент, поэтому рано или поздно это приведет к росту потенциального банкротства, лучше, чтобы это было более плавно и раньше, чем позже, с меньшим накопленным долгом», — сказал Моисеев, отвечая на вопрос о рисках невозможности рефинансировать кредит после введения ЦБ надбавок к коэффициентам риска в зависимости от показателей долговой нагрузки заемщика.