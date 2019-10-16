Транскапиталбанк снизил ставки по кредитам на покупку недвижимости. Снижение составило до 0,71 п. п. в зависимости от программы.

Теперь при покупке жилья на первичном либо вторичном рынке процентная ставка варьируется от 8,74% до 9,49% годовых. При приобретении нежилой недвижимости взимается надбавка к ставке в размере 6 п. п. При рефинансировании ипотечного кредита, оформленного в стороннем банке, ставка составит 8,74—9,24% годовых.

«При отказе клиента от присоединения к договору коллективного ипотечного страхования итоговая ставка будет выше на 0,25 процентного пункта (опция допустима при сумме кредита до 8 млн рублей в Москве, МО, Санкт-Петербурге и ЛО и 4 млн рублей в иных регионах). В случае же выбора клиентом индивидуального страхования и отказа от личного/титульного страхования надбавка к ставке составит 2,5 и 1 процентный пункт соответственно», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Для госслужащих и сотрудников компаний с численностью от 500 человек действует скидка к ставке в размере 0,5 п. п. При покупке комнаты/жилого дома ставка будет выше на 1 п. п., а при приобретении объектов с баланса банка (либо Инвестторгбанка) будет снижена на 1 п. п. При подтверждении дохода справкой по форме банка надбавка составит 0,75 п. п., для ИП — 0,5 п. п. , при оформлении кредита без подтверждения дохода — 0,5 п. п. При несоответствии стажа работы заемщика требованиям банка взимается надбавка в размере 0,25 п. п.

Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 20% от стоимости квартиры или апартаментов, 30% — от стоимости комнаты или таунхауса (20% — при выкупе последней доли), 50% от стоимости дома с землей либо коммерческой недвижимости. Максимальная сумма финансирования ограничена только при покупке нежилой недвижимости и составляет 6 млн рублей. Кредиты предоставляются на срок до 25 лет.

При желании банк предоставляет клиенту возможность уменьшить ставку за счет оплаты единовременной комиссии. Таким образом, итоговая ставка может быть снижена на 0,5/1/1,5 п. п. при оплате платежа в размере 1,5/3/4,5% от суммы кредита.

Одновременно банк снизил с 5,5% годовых до 4,9% годовых ставку по программе с господдержкой «Ипотека в ползунках» . Остальные условия предложения не изменились. Кредиты предоставляются на сумму до 12 млн рублей в зависимости от региона (не более 80% от стоимости залога).

Аналогичные условия действуют в Инвестторгбанке.