Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в аресте имущества и денежных средств четырех бывших руководителей АйМаниБанка на общую сумму 17,08 млрд рублей, говорится в определении суда.

Указанные в заявлении о принятии обеспечительных мер доводы носят предположительный характер, отметил арбитраж. Заявитель не доказал, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта либо причинить заявителю значительный ущерб, заметил суд.

Ранее суд назначил на 19 ноября рассмотрение заявления АСВ о привлечении экс-руководства банка к субсидиарной ответственности и взыскании с них 17,08 млрд рублей.

В ходе конкурсного производства было установлено, что с 1 октября 2014 года по 5 октября 2016 года контролирующими банк лицами совершались действия по замещению ликвидных активов АйМаниБанка на заведомо невозвратную задолженность кредитной организации, а также физических и юридических лиц. Кроме того, руководителем банка при наличии соответствующих оснований не предпринимались предусмотренные законом «О несостоятельности (банкротстве)» меры по предупреждению банкротства кредитной организации, отметило АСВ.