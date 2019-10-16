Страховая группа «СОГАЗ» заключила договор на обеспечение ПАО «Алроса», его дочерних и зависимых обществ страхованием ответственности с общим лимитом 100 млн долларов, говорится в сообщении пресс-службы страховой группы.



В сообщении отмечается, что договор покрывает риски возникновения у группы «Алроса» перед третьими лицами общегражданской ответственности, ответственности за загрязнение окружающей среды и ответственности за качество товаров, работ и услуг.

В частности, страхуется деятельность по эксплуатации месторождений, обогатительных фабрик и гидротехнических сооружений; использованию собственных или взятых в аренду или лизинг зданий, помещений; огранке и реализации алмазов; услуги по проектированию, и другие мероприятия.

Страховая группа «СОГАЗ» основана в 1993 году, она предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий. Региональная сеть группы в России включает более 1 000 подразделений и офисов продаж.

«Алроса» является крупнейшим в мире производителем алмазов (в каратах), компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия (25%) улусы (районы) Якутии (8%). В свободном обращении находится почти 34% акций .