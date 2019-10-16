Президиум правкомиссии РФ по цифровому развитию одобрил концепцию суперсервиса «Рождение ребенка», который сократит время оформления документов и пособий на детей до 15 минут. Россияне смогут стать его пользователями уже в 2020 году, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.

Сервис появится на базе портала госуслуг, он поможет родителям легко и быстро — по одному заявлению и без визитов в госорганы — получать весь комплекс услуг и выплат, предусмотренных в период от беременности до записи ребенка в детсад. Результатом оказания услуг является юридически значимый электронный документ, который будет в любой момент доступен в личном кабинете.

Как пояснили в Минкомсвязи, как только будущая мама становится на учет в женской консультации, суперсервис начинает проактивно помогать ей, предлагая запись на консультации и роды. Как только ребенок родится, сервис пришлет ей уведомление о том, что можно оформить весь комплекс документов и пособий на ребенка, и затем «нажатием одной кнопки» запускается единый процесс оформления.

Сейчас для оформления базового комплекта документов и пособий при рождении ребенка требуется до 14 личных визитов в ведомства или МФЦ, 23 бумажных заявления и более 1,5 часа времени без учета ожидания в очереди, на портале госуслуг можно лишь записаться на прием. «Суперсервис «Рождение ребенка» позволит сделать это дистанционно и сократит время до 15 минут. Готовые документы поступят родителям в электронном виде, а социальные пособия будут перечислены на карту», — рассказали в Минкомсвязи. Там отметили, что в сервисе остается единственный бумажный документ — свидетельство о рождении, но и он нужен только для выезда за границу. В пределах РФ документы можно будет предъявлять на экране смартфона.

Сервис поможет родителям и далее записать ребенка в поликлинику и детский сад, выбрав удобный вариант. В 2020 году он позволит оформить электронное свидетельство о рождении, СНИЛС, ИНН, полис ОМС, свидетельство о регистрации по месту жительства, а также сертификат на маткапитал. Функционал будет дополняться.