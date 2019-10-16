Пенсионный фонд выполнил все публичные нормативные обязательства, на исполнение которых было направлено 8,1 трлн рублей.
Президент РФ Владимир Путин подписал законы об утверждении отчетов об исполнении бюджетов за 2018 год трех государственных внебюджетных фондов: Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования, а также Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Документы опубликованы в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
Пенсионным фондом в отчетном периоде выполнены все публичные нормативные обязательства, на исполнение которых направлено 8,1 трлн рублей, или 96,5% общего объема расходов бюджета фонда, указывает ТАСС. На выплату страховых пенсий (ее получали 40,2 млн человек) направлено 6,7 трлн рублей, а средний размер страховой пенсии по старости увеличился за 2018 год на 422,72 рубля и составил почти 14,2 тыс. рублей. Средний размер социальной пенсии на конец 2018 года превысил 9 тыс. рублей.
В 2018 году страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы с 1 января на 3,7%, социальные пенсии увеличились на 2,9% с 1 апреля.
Доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2018 году составили 1,895 трлн рублей, или 100,4% от утвержденного размера (1,887 трлн рублей). По сравнению с 2017 годом доходы увеличились на 158 млрд рублей (9,1%).
Бюджет Фонда социального страхования за 2018 год исполнен по доходам в сумме 735,2 млрд рублей, или 103,7% к показателю, утвержденному законом, по расходам — в сумме 702,2 млрд рублей (95,3% от утвержденных законом назначений). Расходы фонда на выплату пособий, связанных с материнством, составили 291,2 млрд рублей. На оплату родовых сертификатов для 1,5 млн женщин и 1,9 млн малышей израсходовано 15 млрд рублей.
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