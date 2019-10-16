Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность участия в системе гарантирования прав застрахованных лиц негосударственных пенсионных фондов, акционерами которых являются государственные корпорации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как указывает ТАСС, сейчас участником системы гарантирования прав застрахованных лиц признается НПФ, если его акционерами являются физические или юридические лица, созданные в форме хозяйственного общества. Каких-либо ограничений в отношении лиц, которые могут быть акционерами НПФ, не устанавливается, но юридические лица других организационно-правовых форм не могут быть акционерами НПФ. При этом деятельность госкорпораций носит специальный характер, установленный федеральными законами о создании указанных юридических лиц.



Утвержденное новым законом изменение, как ожидается, будет способствовать сбалансированному развитию системы гарантирования прав застрахованных лиц и окажет положительное влияние на развитие негосударственного пенсионного страхования.