Сумма доходов оказалась на 506,8 млрд рублей больше, чем это было предусмотрено.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым утвердил отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год. Соответствующий закон, принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации, опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
Бюджет исполнен по доходам в сумме 19,454 трлн рублей, по расходам — 16,713 трлн рублей с превышением доходов над расходами на 2,741 трлн рублей. Сумма доходов оказалась на 506,8 млрд рублей (2,7%) больше, чем это было предусмотрено в прогнозе на 2018 год.
Ранее заместитель председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова говорила, что исполнение бюджета в 2018 году осуществлялось в условиях продолжения улучшения конъюнктуры мирового рынка по основным товарам традиционного российского экспорта, ослабления курса рубля, а также значительного — в 1,6 раза — превышения первоначального прогнозного значения цены на нефть марки «Юралс». По словам сенатора, основными доходными источниками федерального бюджета в 2018 году, как и в предыдущие годы, были вывозные таможенные пошлины, налог на добычу полезных ископаемых и НДС.
Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2018 году составили 12,392 трлн рублей (11,9% к объему ВВП за 2018 год) и 105,2% к годовым бюджетным назначениям по доходам, утвержденным соответствующими законами о бюджетах субъектов РФ и о местных бюджетах.
ВВП РФ составил 103,875 трлн рублей (законом о бюджете на 2018 год эта сумма определена в 101,164 трлн рублей), годовая инфляция — 4,3%.
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