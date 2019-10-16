Всего в 2019—2021 годах банк может быть докапитализирован на 50 млрд рублей.
Докапитализация Промсвязьбанка (опорный банк для гособоронзаказа) на 10 млрд рублей запланирована на декабрь 2019 года, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
«Мы планируем докапитализацию в декабре на 10 млрд рублей, если (поправки в бюджет) будут приняты в таком виде. Но сейчас же бюджетный процесс в самом разгаре», — сказал Моисеев.
В марте он сообщал, что в 2019—2021 годах Промсвязьбанк может быть докапитализирован на 50 млрд рублей.
Как сообщалось ранее в среду, также до конца года Промсвязьбанк станет собственником Связь-Банка. Объединение банков пройдет в два этапа.
Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 года через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ РФ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Его возглавил Петр Фрадков.
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