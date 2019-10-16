Плюс Банк с 16 октября ввел вклад «Максимальный 7 Плюс» . Депозит открывается в рублях на 212 дней под 6,9% годовых. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Пополнение, частичное снятие и пролонгация не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых. Выплата процентов осуществляется в конце срока на счет вклада до востребования.

Кроме того, окончен прием средств во вклад «Максимальный 6 Плюс».