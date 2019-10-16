Причина изменения его настроений проста – 24 сентября в Палате представителей была инициирована подготовка процедуры импичмента, которая может повлиять на исход выборов ноября 2020 года и не позволяет президенту США рисковать в экономической сфере. Открытым остается вопрос, позволит ли это ФРС взять паузу в снижении ставки – пока 72% участников рынка ждут еще одного снижения 30 октября. Евро остается слабым на фоне слабых показателей экономики Германии, ее экономика страдает от замедления экспорта на фоне Брекзит. При этом только что опубликованный прогноз МВФ говорит о возможности ускорения роста мировой экономики с 3,0% в этом году до 3,4% в 2020 за счет стран развивающихся рынков, ВВП которых в сумме вырастет на 4,6% в 2020 году.

Трамп принял решение снизить градус напряженности в торговой войне…: Хотя еще в начале октября ожидания от достижения реального прогресса на переговорах 10-11 октября между американскими и китайскими официальными лицами были крайне умеренными, 11 октября президент Д.Трамп высказал удовлетворенность прошедшими встречами, что означает высокую вероятность отмены предыдущего решения о повышении тарифов на китайский экспорт стоимостью $250 млрд с 25% до 30% с 15 октября. Возможно также, что США даже не будут вводить запланированные на декабрь 15% тарифы еще на $150 млрд китайского экспорта в США. Однако, если это произойдет, это будет означать не выигрыш США в торговой войне, а тот факт, что торговая война перестала приносить Трампу политические дивиденды. Растущие риски замедления как мировой, так и американской экономики теперь могут подорвать позиции президента США накануне выборов ноября 2020 года и заставляют его переключиться с борьбы на внешнем фронте на внутреннюю повестку. С точки зрения дальнейшей мировой повестки результаты прошедших торговых переговоров, таким образом, означают два момента. Во-первых, более миролюбивый настрой Д.Трампа нужно считать хорошей новостью для Европы, так как сценарий нового раунда торговой войны, в частности с партнерами по НАТО, сейчас выглядит менее вероятным. Неудивительно, что пара евро/доллар вернулась в интервал 1,10-1,11 в последние дни. Во-вторых, хотя риски повышения или введения новых тарифов на китайские товары снижаются, это не означает снижение давления на компанию Huawei, что связано с опасениями по поводу информационной безопасности – во всяком случае, никакого прогресса по вопросу санкций на эту компанию достигнуто не было, и тема Huawei пока выведена за рамки общих переговоров.

…на фоне растущих рисков импичмента: Изменение переговорной позиции США по отношению к Китаю, по всей видимости, связано с одним фактором – появлением риска импичмента Д.Трампу. Палата представителей запустила процедуру подготовки импичмента 24 сентября по подозрению в том, что президент Д.Трамп злоупотреблял своим положением при переговорах с президентом Украины г-ном Зелинским с целью ущемить своего потенциального конкурента на выборах президента в ноябре в 2020 года Д.Байдена. На данный момент ситуация выглядит таким образом, что у демократов достаточно голосов, чтобы провести решение об импичменте в Палате представителей, но республиканцы заблокируют это решение на уровне Сената. Палата представителей будет голосовать по данному вопросу в конце ноября, а Сенату для принятия решения потребуется еще около месяца, то есть это значит, что ясность в теме с импичментом появится скорее в начале 2020 года. Недавний арест двух граждан Украины, связанных с личным адвокатом Д.Трампа, а также решение аппеляционного суда о том, что президент должен раскрыть информацию о своих финансовых операциях, означают, что демократы смогут собрать достаточно аргументов, чтобы и некоторые республиканцы поддержали импичмент, хотя их число вряд ли будет достаточным, чтобы изменить расклад сил на уровне Сената. Деликатный момент заключается в том, что сбор информации для импичмента Д.Трампа может повредить и Д.Байдену, что увеличивает шансы альтернативного кандидата от демократов Элизабет Уоррен: первые праймериз демократической партии запланированы на 3 февраля 2020 года. Как бы ни сложилась политическая ситуация в США, очевидно, что за импичментом стоят не только политические аргументы, но и экономические предпосылки. Дефицит бюджета США при Трампе по итогам 2019 года вырос до 1 трлн дол, то есть оказался на 300 млрд дол больше, чем в последний год при президенте Обаме. Рейтинги одобрения экономической деятельности Трампа едва удерживаются в положительной плоскости (разница между количеством голосов поддержки и недовольства), рейтинг неодобрения действий Трампа колеблется около уровня 53% в последние полтора года и в случае замедления экономики США может показать восходящую динамику.

ФРС готовится к третьему снижению ставки за этот год?: Изменение градуса настроений в торговой войне имеет значительные последствия для ФРС. С начала этого года настрой денежных властей США претерпел значительные изменения – если изначально рынки опасались возможного продолжения в повышении процентной ставки США, то с лета ФРС уже дважды понизила ставку и рынки ожидают, что 30 октября ФРС анонсирует еще одно снижение на 25 бп. Вероятность этого снижения сейчас оценивается рынком в 72%. Экономический рост при этом остается на уровне около 2%, а инфляция также колеблется у значения 1,7% г/г по итогам августа. Проблема заключается в том, что, снижая ставку, ФРС своими действиями нейтрализует негативный эффект торговой войны, инициированной Д.Трампом, и в итоге увеличивает его шансы на переизбрание в 2020 году. С другой стороны, сохранение жесткой политики с целью сберечь потенциал снижения ставки на будущее также выглядит рискованным – президент США может либо усилить давление на руководство ФРС, делая его решения более политизированными, либо же ФРС действительно может усугубить ситуацию в экономике, что потом потребует более радикального монетарного смягчения. И если растущая вероятность импичмента является хорошей новостью для участников торгового конфликта, так как заставляет как минимум отложить его эскалацию на неопределенный срок, то для ФРС это вряд ли принесет облегчение – в условиях политического конфликта Д.Трамп может с удвоенной силой обрушиться на ФРС в поисках виновного в случае замедления экономики. Ряд американских экспертов указывают на то, что такой расклад связывает ФРС руки при оценке реального положения дел и реальных последствий торговый войн – нежелание идти на конфликт с Д.Трампом вынуждает главу ФРС занимать сдержанную позицию в своих выступлениях. При этом очевидно, что если бы ФРС высказывалась более активно по оценке последствий торговых войн, то эти оценки нашли бы отражение в изменении политического расклада в США. Действия ФРС 30 октября будут важным индикатором того, готово ли руководство ФРС выйти за рамки достаточно беззубой риторики последних месяцев.

Индикаторы международной торговли говорят о снижении роли цепочек добавленной стоимости: В начале октября Мировой банк понизил прогноз роста мировой торговли до 1,5% на 2019, это минимальное значение этого показателя с 2009 года. Прогноз роста торговли на 2020 год также понижен до 2,0%. Позиция ВТО еще более осторожная – по оценке экспертов этой организации, темп роста мировой торговли составит только 1,2% в этом году. Торговые войны приводят к изменению цепочек добавленной стоимости в мире, что заметно по двум важным индикаторам. Первый из них – динамика доли промежуточного экспорта в общих объемах мирового экспорта. Этот показатель с уровня 54% в 2011 году снизился до 50%, отражая снижение вовлеченности стран и компаний в глобальные цепочки добавленной стоимости. Отчасти этот процесс отражает долгосрочные изменения в экономике Китая, который старается снизить свою зависимость от других стран и увеличить сложность локального производства – например, с 2011г. по 2016г. доля добавленной стоимости китайских компаний в общем объеме экспорта из Китая выросла с 77% до 83%. Второй причиной снижения доли промежуточного импорта является замедление темпов роста инвестиций – если инвестиции росли в структуре мирового ВВП с 2002г. по 2008г., то за последние 10 лет их доля снижалась. Но на более краткосрочном горизонте видны и последствия торговой войны США и Китая для мировой торговли: если взять объемы контейнерных перевозок по 4-м основным мировым портам (Сингапур, Шанхай, Гонконг и Лос-Анжелес), то их рост замедлился с 8% в среднем в 2017 году до 1% в 2019 году. Показательно, что, хотя перевозки через китайские порты, в частности порт Шанхая, показывают быструю реакцию на новости по торговой войне, с лагом год-полтора замедление торговли распространяется и на другие центры контейнерных перевозок.

Германия замедляется на снижении спроса со стороны Великобритании: Замедление торговли оказывает влияние не только на экономику Китая, но и на экономику Европы. Там в центре внимания остается ситуация в экономике Германии, которая показала снижение на 0,1% во 2кв19. Одной из причин такой слабой динамики является сжатие немецкого экспорта и ухудшение торгового баланса Германии: объемы немецкого экспорта падают с конца 2018 года, и их сжатие ускорилось во 2кв19 из-за снижения экспорта в Великобританию. Британские компании нарастили запасы накануне марта 2019, первоначально установленной даты Брекзита, но сократили закупки во 2кв19, что объясняет одну пятую снижения всего экспорта Германии во 2кв19. В продуктовом аспекте слабость экспорта связана с динамикой немецкой автомобильной промышленности, но этот тренд проявился еще в 2018 году, и его негативная динамика связана с траекторией развития автопрома во всем мире: мировой рынок продаж автомобилей находится под влиянием снижения спроса со стороны китайских потребителей (из-за отмены стимулирующего режима налогообложения владельцев автомобилей) и на фоне введения новых стандартов сертификации автомобилей в Европе, которые вызвали сокращение производства европейских моделей авто

МВФ понизил прогноз роста мировой экономики до 3,0% в 2019, но ждет ускорения роста в 2020 году: МВФ только что опубликовал обновленный прогноз на 2019-2020гг, который выглядит достаточно позитивным для развивающихся рынков. Если в случае развитых стран МВФ ожидает сохранение слабых темпов роста на уровне 1,7% г/г в этом и в следующем году, то для развивающихся рынков прогноз роста составляет 3,9% на этот год и 4,6% на 2020 год. Показательно при этом, что этот рост прогнозируется на фоне замедления экономики Китая с 6,1% в 2019 до 5,8% в 2020. Таким образом, МВФ ожидает восстановительного роста в тех странах, валюты которых сильно ослабли в прошлом и в этом году (к ним относятся Иран, Аргентина и Турция), а также в тех странах, которые по разным причинам разочаровали темпами роста в 2019 году, но сохраняют потенциал ускорения в 2020 г (к ним относится и Россия). В таком контексте следующий год выглядит годом развивающихся рынков и остается надеяться, что эти прогнозы оправдаются.