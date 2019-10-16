Инвестиционный холдинг Freedom Holding Corp. вышел на американскую биржу NASDAQ Capital Market. 15 октября компания провела первичное размещение акций путем DLP — процедуры прямого листинга. На NASDAQ перешли акции холдинга, ранее торговавшиеся на площадке OTCQX Best Market.

Цена за акцию при открытии торгов составила 14,4 доллара. Максимальная котировка, зафиксированная по итогам сессии, — 14,44 доллара, минимальная — 13,16 доллара. Стоимость акции на момент закрытия сессии составила 13,59 доллара. По итогам первого дня торгов капитализация компании составляет 790 млн долларов (813 млн долларов на 14 октября), передает корреспондент Банки.ру.

Freedom Holding Corp. стала первой российской инвестиционной компанией, прошедшей листинг на NASDAQ . Ранее на площадке размещались пять российских эмитентов: Yandex, HeadHunter, QIWI, Golden Telecom, СТС Media.

Зарегистрированная в США Freedom Holding Corp. работает в России под брендом «Фридом Финанс» и специализируется на организации доступа к торгам на крупнейших фондовых биржах США, а также предлагает клиентам брокерское обслуживание и доверительное управление ценными бумагами. Холдинг представлен офисами в России, Казахстане, на Украине, в Киргизии, Узбекистане, Германии, США и на Кипре.

В июне 2018 года ИК «Фридом Финанс» завершила сделку по приобретению брокерской компании Nettrader, в результате чего клиентская база холдинга увеличилась на 16 тыс. клиентов. В сентябре 2019 года Freedom Holding Corp. подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о покупке 100% акций брокерской компании «Церих Кэпитал Менеджмент».



По данным последней отчетности, собственный капитал Freedom Holding Corp. составляет 125,8 млн долларов, активы — 429,1 млн долларов. Холдинг обслуживает свыше 121 тыс. клиентских счетов, количество клиентов в сентябре 2019 года превысило 40 тыс.