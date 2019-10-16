Московское ФАС сообщает о жалобах на ЮниКредит Банк за рекламную СМС-рассылку без согласия абонента. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Столичное ведомство рассматривает дело о рекламе банковских услуг UniCredit, рассылаемой посредством СМС-сообщений без согласия абонента. Московским УФАС установлено, что данная рассылка распространялась с участием ПАО «ВымпелКом», ООО «ОСК» и АО «ЮниКредит Банк», — говорится в сообщении.



При распространении указанной рекламы ведомство усматривает признаки нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившиеся в распространении рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной связи, в отсутствие согласия абонента на получение рекламы. Ответственность за такие действия предусмотрена ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ и влечет за собой наложение штрафа от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

«Ежедневно в Московское УФАС России поступают жалобы на рекламную рассылку без согласия абонентов. Несмотря на то, что антимонопольное ведомство оперативно их рассматривает и наказывает нарушителей, недобросовестные рекламораспространители продолжают нарушать покой граждан», — говорится в сообщении.



ФАС настоятельно рекомендует гражданам не мириться с подобными нарушениями, а всегда обращаться в службу. Форма для заявления есть на сайте .