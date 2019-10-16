В Генпрокуратуре рассказали о новом виде мошенничества с купюрами для обмана банкоматов, рассказала в программе «Эфир» представитель надзорного ведомства Елена Малык.

«Мошенники наклеивают на поддельные купюры специальные ленты. Банкомат такую банкноту воспринимает как настоящую, принимает ее, и сумма зачисляется на счет», — сообщила Малык.

После этой операции злоумышленники снимают деньги в другом банкомате уже настоящими купюрами.

Малык отметила, что определить фальшивые купюры можно только в том случае, когда наличные деньги в банке заканчиваются и начинается пересчет.

Как ранее сообщили в Центробанке, количество фальшивых дензнаков в России за год сократилось на 15%, чаще всего подделываются банкноты крупных номиналов.