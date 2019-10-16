Совет директоров «ЛУКОЙЛа» решил выплачивать дивиденды дважды в год и направлять на выплаты не менее 100% скорректированного свободного денежного потока.



При этом сумма промежуточных дивидендов будет рассчитываться на основании консолидированной финансовой отчетности за шестимесячный период, сообщают РИА Новости .

Компания считает новую дивидендную политику «ЛУКОЙЛа» более гибкой, предыдущая не позволяла эффективно реагировать на внешние факторы, включая сделку ОПЕК+, отмечает Прайм .

На дивиденды по итогам девяти месяцев 2019 года «ЛУКОЙЛ» направит 133 млрд рублей (192 рубля на акцию), что, согласно новой дивидендной политике компании, соответствует 100% от ее скорректированного свободного денежного потока.

Совет директоров НК также рекомендовал погасить 25 млн акций, выставив на их выкуп публичную оферту по цене 5,3 тыс. рублей за штуку.



На фоне поступления позитивных корпоративных новостей цена акций «ЛУКОЙЛа» обновила максимум с апреля, свидетельствуют данные Московской биржи. К 16:14 мск акции нефтяной компании дорожали на 2,94%, до 5 766 рублей — максимума с апреля.

«ЛУКОЙЛ» — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Чистая прибыль компании по МСФО за первое полугодие выросла на 19,6% в годовом выражении и составила 330,5 млрд рублей.

