Владельцы карт Visa банка «Фридом Финанс» смогут без комиссии вносить денежные средства на карту через банкоматы ВТБ, следует из релиза финучреждения.

«Для держателей карт Mastercard также доступно внесение средств через банкоматы ВТБ, но с комиссией 1% (минимум 20 рублей). Ожидается, что бесплатной опция станет в начале декабря 2019 года», — уточнили в банке.

Данные условия действуют при внесении российской валюты через банкомат.