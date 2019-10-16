Начало рецессии в экономике США является вопросом времени, заявил гендиректор американской банковской группы JPMorgan Chase Джейми Даймон, сообщает The New York Post.

«Конечно, впереди нас ждет рецессия. Мы лишь не знаем того, начнется ли она в ближайшее время», — сказал Даймон в ходе конференц-кола по отчетности за III квартал финансового года.

По словам банкира, экономическая рецессия будет вызвана обострением торговой войны между США и Китаем.

«Похоже, что геополитика, особенно вокруг Китая и торговли, снижает уровень деловой уверенности и капитальные вложения бизнеса», — добавил Даймон.

Он отметил, что пока что ситуация не отразилась на американских потребителях, которые «чувствуют себя хорошо».

Как отмечает издание, прибыль JPMorgan Chase за июль — сентябрь выросла на 8% — до 9,1 млрд долларов.