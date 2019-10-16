Энергомашбанк повысил ставки по вкладам «Правильный выбор» и «Пенсионный плюс».



Вклад «Правильный выбор» (от 30 тыс. рублей на 150, 400 и 550 дней) теперь можно оформить под 7,5—7,8% годовых (вместо 7,2—7,5%). Пополнение предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Пенсионный плюс» (от 5 тыс. рублей) размещается на один год под 7%, на два года — под 6,9% годовых (ранее — под 6,5% и 6,4% соответственно). Вклад пополняемый. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.