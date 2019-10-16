Абсолютное большинство (89%) россиян готовы поручить роботам тяжелую и опасную работу. Об этом свидетельствуют данные опроса об их отношении к роботизации рабочих мест, проведенного Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в рамках мониторинга инновационной активности субъектов инновационного процесса.



По мнению 55% респондентов, масштабная роботизация наступит уже в обозримом будущем. Из-за нее, как считают 74% опрошенных (столько же в странах ЕС), многие нынешние профессии исчезнут.

Мало кто связывает роботизацию с потерей работы для себя лично: лишь 16% россиян опасаются, что их основные обязанности вполне смогут выполнять роботы, 44% этого совсем не допускают, автоматизацию отдельных функций считают возможной 35% респондентов (в ЕС — 44%).

К совместной работе с «умными машинами» более готовы молодые сотрудники в возрасте 18–25 лет: из них 55% называют приемлемой такую ситуацию против 48% среди всех занятых.

Перспективы роботизации менее всего тревожат руководителей высшего и среднего звена: из них только 5% респондентов признают, что их работу полностью или по большей части сможет делать робот (в группе неквалифицированных рабочих — 37%).

Высоко оценивают риск роботизации своих профессий работники, которые менее интегрированы в цифровую экономику: 60% группы заняты трудом, не требующим наличия цифровых навыков (среди респондентов, допускающих, что робот справится только с частью их обязанностей или не справится вовсе, этот показатель составляет 41%). Они также реже вовлечены в практики непрерывного образования по сравнению с работниками, которые считают роботов менее пригодными для выполнения их функционала: 29% против 42%.

«В России на протяжении многих лет фиксируется низкий по сравнению с европейскими странами уровень участия населения в непрерывном образовании, что существенно осложняет адаптацию к трансформирующимся условиям труда и запросам работодателей. Несмотря на позитивные социальные ожидания от развития робототехники и искусственного интеллекта, значительная часть россиян пока не готова к связанным с этими технологиями изменениям», — отмечается в исследовании.