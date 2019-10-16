Корпоративное кредитование в первой половине 2019 года в целом продолжало находиться в стагнации. При этом наиболее рискованной для банков стала отрасль «Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и удаления отходов». В этой отрасли отношение просроченной задолженности к выданным кредитам на 1 августа 2019 года составляет 83%. Об этом свидетельствуют данные рейтинга отраслей экономики по доле просроченной задолженности по кредитам перед российскими банками (включая ВЭБ) на 1 августа 2019 года, подготовленного агентством «РИА Рейтинг».



Эксперты оценивали степень рискованности кредитования банками той или иной отрасли на основании данных Центробанка РФ и Росстата.

Второй по доле просроченной задолженности стала отрасль «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения», у которой просрочено чуть более 60% кредитов. Замыкает тройку самых проблемных отрасль «Лесоводство и лесозаготовки», в которой более половина кредитов просрочено (55%).

«Стоит отметить, суммарный портфель этих отраслей не превышает 50 миллиардов рублей, или 0,15% от общего объема корпоративного кредитного портфеля. Таким образом, лидеры по просрочке — это некрупные отрасли», — отмечается в исследовании .



Среди крупных отраслей, которые занимают более 1% корпоративного кредитного портфеля банков (объем банковских кредитов более 300 млрд рублей), самыми рискованными для банков являются три отрасли: «Строительство зданий» (23% просроченной задолженности к объему кредитного портфеля), «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» (22%) и «Строительство инженерных сооружений» (21%). У остальных отраслей доля просрочки уже заметно меньше. Отрасли «Торговля и ремонт автотранспортных средств» и «Торговля оптовая» занимают четвертое и пятое места среди крупных отраслей по доле просрочки с результатом 15% и 14% соответственно. У остальных отраслей с объемом банковских кредитов более 300 млрд рублей уровень просрочки колебался от 9,7% до 0,4%.

«Как видно, все лидирующие по просрочке отрасли либо связаны со строительством и стройматериалами, либо с торговлей», — замечают эксперты.

Наименьшая доля просроченной задолженности среди крупнейших отраслей наблюдается в трех отраслях — «Деятельность в сфере телекоммуникаций», «Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования» и «Производство прочих транспортных средств и оборудования». Доля просроченной задолженности у этих трех отраслей были ниже 1%.

Согласно результатам исследования, в январе — июле 2019 года 49 отраслей из 81 характеризовались приростом просроченной задолженности. При этом среди крупных отраслей (объем банковских кредитов более 300 млрд рублей) ситуация с просрочкой была даже хуже. Прирост просроченной задолженности наблюдался у 17 из 24 крупных отраслей. Как уже указывалось ранее, отчасти на рост просрочки повлиял переход на новые стандарты учета, но даже без этого фактора значительная часть отраслей характеризовалась бы ростом просрочки.



По мнению экспертов, в ближайшие месяцы доля просрочки может еще немного вырасти из-за относительно слабых темпов прироста корпоративного кредитования. Однако в среднесрочной перспективе ситуация должна улучшиться как за счет снижения процентных ставок, так и из-за реализации национальных проектов. Согласно оценкам аналитиков, доля просрочки по кредитам корпоративному сектору к середине 2020 года опустится ниже 7%.