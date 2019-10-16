Бывший председатель правления банка «Советский» Андрей Карпов подал апелляционную жалобу на определение о взыскании с него по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ) 157 млн рублей убытков, говорится в материалах Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Заявитель обжаловал в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 29 июля. Также в производстве суда находится на рассмотрении заявление АСВ о привлечении двенадцати контролировавших банк лиц к ответственности в виде возмещения причиненных ему убытков в размере 5,06 млрд рублей.

Как полагает следствие, в 2013—2015 годах экс-председатель правления банка «Советский» Андрей Карпов с руководителями и сотрудниками банка в составе организованной группы выдавали заведомо невозвратные кредиты. Средства перечислялись на банковские счета подконтрольных организаций. Таким образом было похищено более 1,7 млрд рублей.

Карпов находится под арестом. Суд уже рассматривает уголовные дела в отношении троих соучастников экс-менеджера банка.