Официальные сайты кредитных и микрофинансовых организаций, а также сайты субъектов страхового дела с октября 2019 года начали маркироваться порталом Mail.ru. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ, подчеркнув, что, таким образом, получил развитие проект, ранее реализованный регулятором совместно с компанией «Яндекс».

Так, в поисковой выдаче Mail.ru появился специальный значок (синий кружок с галочкой), информирующий потребителя о том, что на промаркированном сайте предлагаются услуги финансовой организации, которая находится под надзором Банка России и деятельность которой регулируется законодательством, защищающим права и интересы потребителей соответствующих финансовых услуг. Услуга доступна пользователям как в мобильной версии, так и в версии для персональных компьютеров.



Проект по маркировке в поисковой системе «Яндекс» был начат регулятором в июне 2017 года, и первыми маркер получили микрофинансовые организации, напоминают в ЦБ. Впоследствии к проекту присоединились страховщики и другие участники финансового рынка. Инструмент предоставляет потребителю возможность выбирать в онлайн-пространстве компании, которые работают законно и обладают соответствующим статусом. Кроме того, минимизирована возможность для действующих в Интернете нелегальных компаний, в том числе двойников, вводить в заблуждение потребителя финансовых услуг, подчеркивает регулятор.