Центробанк РФ пересматривает внутренние процедуры перед подписанием глобального кодекса валютного рынка (Global FX Code), рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

«Рассматриваем и предусматриваем все процедуры внутри Банка России, для того, чтобы подписание кодекса не было достаточно формальной вещью, чтобы показать, что нужно присоединяться и всем остальным», — сказал Лях, выступая на форуме ассоциации финансистов ACI Russia.

«Прежде чем присоединиться самостоятельно, мы должны убедиться, что все наши внутренние процедуры соответствуют кодексу и выйти в большей степени к рынку, нашим контрагентам на рынке, чтобы они понимали, что мы в равной степени не только все подписали, но и проводим, оцениваем процедуры достаточными, чтобы их выполнять», — сказал Лях.

Он напомнил, что Global FX Code не является исключительным документом по этике и стандартом для участников рынка, одновременно ЦБ запустил процедуру разработки кодекса добросовестного поведения для российских финансистов и аналитиков.

Предполагается, что именно он станет документом верхнего уровня в системе кодексов этики, в который в том числе будет входить FX Code, применяемый внутри страны.

В ближайшее время ЦБ сможет опубликовать финальную версию для обсуждения с игроками.

ЦБР также рассматривает вопрос актуализации подходов регулятора к деятельности маркет-мейкеров, и Лях пригласил ключевых игроков этого рынка обращаться с предложениями к ЦБ уже сейчас, не дожидаясь выхода финальной версии поправок в законодательство.